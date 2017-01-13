TSK : 6 Ocak 2017 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetleri tarafından icra edilen hava harekatı sonucunda 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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TSK : 6 Ocak 2017 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetleri tarafından icra edilen hava harekatı sonucunda 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
13 Ocak 2017 Cuma 11:42
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