: TSK : Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 177 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ TÖ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Suflaniyah ve Bzagah’da bulunan

10 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda 4 barınma yeri, 4 Karargah binası ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekât kapsamında toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

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