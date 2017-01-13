: Anayasa Değişikliği Teklifi’nin 7'inci maddesi 340 oyla kabul edildi. Oylama sonucu şöyle: 340 kabul, 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz.
FLAŞ
: Anayasa Değişikliği Teklifi’nin 7'inci maddesi 340 oyla kabul edildi. Oylama sonucu şöyle: 340 kabul, 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz.
13 Ocak 2017 Cuma 00:40
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