TSK: Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında mutabakat muhtırası imzalandı
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TSK: Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında mutabakat muhtırası imzalandı
12 Ocak 2017 Perşembe 21:51
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