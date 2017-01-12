: Türk Hava Kuvvetleri Irak'ın Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenledi, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
FLAŞ
: Türk Hava Kuvvetleri Irak'ın Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenledi, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
12 Ocak 2017 Perşembe 20:53
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