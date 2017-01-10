: Yeni Anayasa Değişikliği Teklifi'nin TBMM'de görüşülmesi kabul edildi. Sonuçlar; oy sayısı 480, kabul 338, ret 134.
FLAŞ
: Yeni Anayasa Değişikliği Teklifi'nin TBMM'de görüşülmesi kabul edildi. Sonuçlar; oy sayısı 480, kabul 338, ret 134.
10 Ocak 2017 Salı 01:20
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.