;Bursa İzmir karayolunun 45'nci kilometresindi iki otobüsün devrilmesi sonucu kapanan karayolu saat 16.30 itibariyle tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı..
;Bursa İzmir karayolunun 45'nci kilometresindi iki otobüsün devrilmesi sonucu kapanan karayolu saat 16.30 itibariyle tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı..
07 Ocak 2017 Cumartesi 16:44
;Bursa İzmir karayolunun 45'nci kilometresindi iki otobüsün devrilmesi sonucu kapanan karayolu saat 16.30 itibariyle tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı..
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