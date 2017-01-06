Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker şehit, 4 asker yaralandı.
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Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker şehit, 4 asker yaralandı.
06 Ocak 2017 Cuma 17:59
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