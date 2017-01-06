YURT:Fırat Kalkanı Harekatında 21 Aralık' ta düzenlenen saldırıda yaranan askerlerden biri daha Gaziantep' te tedavisinin sürdüğü hastanede şehit oldu
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YURT:Fırat Kalkanı Harekatında 21 Aralık' ta düzenlenen saldırıda yaranan askerlerden biri daha Gaziantep' te tedavisinin sürdüğü hastanede şehit oldu
06 Ocak 2017 Cuma 15:53
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