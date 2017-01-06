YURT;Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Teröristlerin kimlikleri tespit edildi. Şu aşamada kimliklerini açıklamıyoruz. Soruşturmayla ilgili 18 kişi yakalandı" dedi
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YURT;Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Teröristlerin kimlikleri tespit edildi. Şu aşamada kimliklerini açıklamıyoruz. Soruşturmayla ilgili 18 kişi yakalandı" dedi
06 Ocak 2017 Cuma 12:10
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