: Başbakan Binali Yıldırım, törene katılmak üzere İzmir'e gidiyor. Başbakan Yıldırım'ın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bir açıklama yapması bekleniyor.
FLAŞ
: Başbakan Binali Yıldırım, törene katılmak üzere İzmir'e gidiyor. Başbakan Yıldırım'ın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bir açıklama yapması bekleniyor.
05 Ocak 2017 Perşembe 23:23
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