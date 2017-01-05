: İzmir' de Bayraklı Adliye binasının otopark alanındaki bombalı araç saldırısında aralarında polis memurlarının da bulunduğu 11 kişi yaralandı
: İzmir' de Bayraklı Adliye binasının otopark alanındaki bombalı araç saldırısında aralarında polis memurlarının da bulunduğu 11 kişi yaralandı
05 Ocak 2017 Perşembe 17:00
: İzmir' de Bayraklı Adliye binasının otopark alanındaki bombalı araç saldırısında aralarında polis memurlarının da bulunduğu 11 kişi yaralandı
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