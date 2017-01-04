: TSK: Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Suriye’nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ’a ait 12 hedef imha edilmiştir.
FLAŞ
: TSK: Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Suriye’nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ’a ait 12 hedef imha edilmiştir.
04 Ocak 2017 Çarşamba 19:00
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