:HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik için tahliye kararı verildi
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:HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik için tahliye kararı verildi
04 Ocak 2017 Çarşamba 14:14
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