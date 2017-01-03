: HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, hakkında açılan bir soruşturmada verilen "zorla getirilme" kararı üzerine gözaltına alındı.
: HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, hakkında açılan bir soruşturmada verilen "zorla getirilme" kararı üzerine gözaltına alındı.
03 Ocak 2017 Salı 15:37
: HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, hakkında açılan bir soruşturmada verilen "zorla getirilme" kararı üzerine gözaltına alındı.
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