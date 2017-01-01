flash!
: Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
flash! : Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
01 Ocak 2017 Pazar 01:40
flash!
: Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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