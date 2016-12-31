: TSK : El Bab'a yapılan hava harekatlarının birinde DEAŞ terör örgütünün sözde Emirlerinden olan Ebu Ensari öldürüldü
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: TSK : El Bab'a yapılan hava harekatlarının birinde DEAŞ terör örgütünün sözde Emirlerinden olan Ebu Ensari öldürüldü
31 Aralık 2016 Cumartesi 13:25
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