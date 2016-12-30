: TSK :Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Daglabash’da bulunan 17 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edilmiş, DEAŞ tarafından kullanılan 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.