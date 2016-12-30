: Anayasa değişikliği teklifinin 18'inci maddesi de komisyonda kabul edildi. 18'inci Madde, Cumhurbaşkanlığı Bütçesini düzenliyor.
FLAŞ
: Anayasa değişikliği teklifinin 18'inci maddesi de komisyonda kabul edildi. 18'inci Madde, Cumhurbaşkanlığı Bütçesini düzenliyor.
30 Aralık 2016 Cuma 03:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.