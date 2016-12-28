HDP Eş Genel Başkanı Yardımcısı Aysel Tuğluk, terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.
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HDP Eş Genel Başkanı Yardımcısı Aysel Tuğluk, terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.
28 Aralık 2016 Çarşamba 20:17
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