: Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 asker tedavi gördükleri GATA'da şehit oldu
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: Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 asker tedavi gördükleri GATA'da şehit oldu
27 Aralık 2016 Salı 14:14
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