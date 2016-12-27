:TSK: El BAB' ta DEAŞ' a ait 158 hedef imha edildi, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
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:TSK: El BAB' ta DEAŞ' a ait 158 hedef imha edildi, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
27 Aralık 2016 Salı 09:51
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