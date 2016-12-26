: Başbakan Binali Yıldırım, Rus uçağının dün Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra düşmesi üzerine, Rus mevkidaşı Başbakan Dimitri Medvedev'i telefonla arayarak, Medvedev'e taziyelerini iletti
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: Başbakan Binali Yıldırım, Rus uçağının dün Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra düşmesi üzerine, Rus mevkidaşı Başbakan Dimitri Medvedev'i telefonla arayarak, Medvedev'e taziyelerini iletti
26 Aralık 2016 Pazartesi 18:33
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