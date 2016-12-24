Flash!!!
: Erdoğan: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz bu böyle biline.
Flash!!! : Erdoğan: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz bu böyle biline.
24 Aralık 2016 Cumartesi 12:05
Flash!!!
: Erdoğan: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz bu böyle biline.
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