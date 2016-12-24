: TSK : 68 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

"Top-havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda 38 DEAŞ 'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 silahlı araç ve 1 Drone imha edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ'a ait 141 hedef ateş destek vasıtalarımızla ateş altın alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 6 hedefe 6 bomba atılarak; 30 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ tarafından kullanılan 3 karargâh binası ve 3 bombalı araç garajı imha edilmiştir. Toplamda 68 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi"