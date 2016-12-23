: TSK : El Bab'a 22-23 Aralık 2016 gecesi düzenlenen hava harekatı sonucunda, toplantı yapılan karargah binası imha edilerek 18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
HAVA HAREKATINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER FEED'TEN GEÇİLİYOR
: TSK : El Bab'a 22-23 Aralık 2016 gecesi düzenlenen hava harekatı sonucunda, toplantı yapılan karargah binası imha edilerek 18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. HAVA HAREKATINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER FEED'TEN GEÇİLİYOR
23 Aralık 2016 Cuma 17:25
: TSK : El Bab'a 22-23 Aralık 2016 gecesi düzenlenen hava harekatı sonucunda, toplantı yapılan karargah binası imha edilerek 18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
HAVA HAREKATINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER FEED'TEN GEÇİLİYOR
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:32
|08:19
|13:14
|15:33
|17:51
|19:25