Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: Şehit sayımız 16'ya yükseldi, 3 tane de ağır yaralımzı var.
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: Şehit sayımız 16'ya yükseldi, 3 tane de ağır yaralımzı var.
22 Aralık 2016 Perşembe 14:56
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