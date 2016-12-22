; Rus Büyükelçi Karlov' a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş' ın Aydın' ın Söke ilçesi'nde gözaltına alınan ailesi serbest bırakıldı.
; Rus Büyükelçi Karlov' a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş' ın Aydın' ın Söke ilçesi'nde gözaltına alınan ailesi serbest bırakıldı.
22 Aralık 2016 Perşembe 08:51
; Rus Büyükelçi Karlov' a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş' ın Aydın' ın Söke ilçesi'nde gözaltına alınan ailesi serbest bırakıldı.
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