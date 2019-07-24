: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Mukadderat uğruna kefense giyeceğimiz, Allah şahit koşa koşa giyeriz... Terörizme, ekonomik operasyonlara, küresel dayatmalara, siyasi baskılara, diplomatik şantajlara, yaptırım engellerine ne eyvallahımız ne de tavizimiz olacaktır.
FLAŞ
: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Mukadderat uğruna kefense giyeceğimiz, Allah şahit koşa koşa giyeriz... Terörizme, ekonomik operasyonlara, küresel dayatmalara, siyasi baskılara, diplomatik şantajlara, yaptırım engellerine ne eyvallahımız...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:12
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