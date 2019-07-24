İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:30
İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.