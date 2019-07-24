Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile olan güvenli bölge görüşmelerine ilişkin: ABD’nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada Mümbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimi edindik.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile olan güvenli bölge görüşmelerine ilişkin: ABD’nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada Mümbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimi edindik.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:13
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