Dışişleri: İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail’in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz.
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Dışişleri: İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail’in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi...
23 Temmuz 2019 Salı 16:01
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