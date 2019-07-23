Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek. 2.3 milyon emekliye 500 milyona yakın maaş farkı ödenecek.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek. 2.3 milyon emekliye 500 milyona yakın maaş farkı ödenecek.
23 Temmuz 2019 Salı 10:10
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