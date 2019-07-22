Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:39
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