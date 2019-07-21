- İçişleri Bakanlığı: Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
FLAŞ
- İçişleri Bakanlığı: Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
21 Temmuz 2019 Pazar 23:32
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