Düzce' de selde kaybolanlardan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, Esmahanım Köyü'ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Uğurlu Köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde bir kişinin cansız bedenini buldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

