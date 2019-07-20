İçişleri Bakanlığı: 16 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde dorşin grubu halkla ilişkiler sorumlusu Sorhin Eruh kod adlı Meryem Aksu olduğu tespit edilmiştir.
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İçişleri Bakanlığı: 16 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:42
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