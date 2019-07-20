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İçişleri Bakanlığı: Yılın ilk 6,5 ayında terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi. İmha edilen barınaklarda çok sayıda mühimmat, 4.5 tondan fazla patlayıcı madde, 25 ton gıda ve çeşitli yaşam malzemeleri ele...

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İçişleri Bakanlığı: Yılın ilk 6,5 ayında terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi. İmha edilen barınaklarda çok sayıda mühimmat, 4.5 tondan fazla patlayıcı madde, 25 ton gıda ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilerek, imha edildi.

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