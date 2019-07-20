: İstanbul Yavuz Sultan Selim Kööprüsü’nde yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Köprüden canlı yayındayız.
FLAŞ
: İstanbul Yavuz Sultan Selim Kööprüsü’nde yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Köprüden canlı yayındayız.
20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00
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