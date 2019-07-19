İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
19 Temmuz 2019 Cuma 12:25
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.