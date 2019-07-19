flaş

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz...

19 Temmuz 2019 Cuma 10:50