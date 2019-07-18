Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
18 Temmuz 2019 Perşembe 17:02
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