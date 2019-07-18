Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Erbil’de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.
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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Erbil’de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı...
18 Temmuz 2019 Perşembe 17:01
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