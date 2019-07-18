İçişleri Bakanlığı: Düzce ili genelinde yağışlar nedeniyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ve bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldi. Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde; 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlandı.
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İçişleri Bakanlığı: Düzce ili genelinde yağışlar nedeniyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ve bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldi. Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde; 51 vatandaşımız...
18 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
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