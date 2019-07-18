: Mehmet Aktaş’tan boşalan Şırnak Valiliği’ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği’ne ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğine görevlendirildi.
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: Mehmet Aktaş’tan boşalan Şırnak Valiliği’ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği’ne ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı. Emniyet Genel Müdürü...
18 Temmuz 2019 Perşembe 01:23
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