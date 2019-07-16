İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
16 Temmuz 2019 Salı 19:33
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