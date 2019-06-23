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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık. Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor ve bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor. Demokrasiye inanan bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor.

23 Haziran 2019 Pazar 21:13