CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler hep birlikte bir demokrasi destanı yazdık. Bu ülkenin insanı tercihini baskıdan yana değil, demokrasiden yana koydu, demokrasiyi şahlandırdı.
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler hep birlikte bir demokrasi destanı yazdık. Bu ülkenin insanı tercihini baskıdan yana değil, demokrasiden yana koydu, demokrasiyi şahlandırdı.
23 Haziran 2019 Pazar 21:11
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