: İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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: İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale...
23 Haziran 2019 Pazar 00:55
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