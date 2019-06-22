: İÇİŞLERİ Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
FLAŞ
: İÇİŞLERİ Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
22 Haziran 2019 Cumartesi 19:12
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